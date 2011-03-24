Suriye'de son 48 saat içinde en az 25 kişi öldü

T24- Suriye'nin Dera şehrinde asker ve polislerin protestoculara saldırması sonucunda son 48 saat içinde en az 25 kişi öldü. Muhalifler, “Şerefli Cuma” günü ülkede geniş çaplı gösterilerin düzenlenmesi için çağrıda bulundu.



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Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da daha fazla özgürlük talep eden halk hareketlerinden esinlenen Dera'daki muhalifler Suriye hükümetine karşı 1980'lerden bu yana en büyük protesto gösterilerini gerçekleştirdi.







Suriye hükümeti, Dera olaylarındaki sorumluluğunu halen kabul etmiyor. Suriye devlet televizyonu Dera'da bir silahlı çetenin bir ambülansa ateş açtığını ve bunun sonucunda çıkan çatışmada 4 saldırganın öldürüldüğünü duyurdu. Televizyon, El Ömer Camii'nin içinde ele geçirildiği öne sürülen silah ve mühimmatın görüntülerini yayınladı.

Facebook aracılığıyla yayınlanan bir videoda ise El Ömer Camii yakınlarındaki boş bir caddede Suriye askerlerinin ateş açtığı görülüyor. Şehirde yüzü maskeli anti-terör birimlerinin gezdiği bildiriliyor.

Ürdün sınırında 300 bin nüfuslu bir şehir olan Dera'da olaylar geçtiğimiz hafta duvarlara hükümet karşıtı sloganlar yazan bir grup öğrencinin gözaltına alınmasıyla başlamıştı. Bunu protesto eden göstericilere saldıran Suriye polisi en az 7 kişini öldürmüştü.

Suriye hükümeti buna karşılık olarak Dera Valisini görevden almış ve gözaltına alınan öğrencileri serbest bırakmıştı. Ancak bu hamle Dera halkının öfkesini dindirmeye yetmedi. Ağırlıklı olarak Sünnilerin yaşadığı Dera'da muhalifler olayların boyutlanarak devam edeceğini iddia ediyor.









Arap İnsan Hakları Birliği başkanı Abdülkerim El Rihawi, son iki gün içinde Dera ve Şam'da çok sayıda muhalifin Suriye güvenlik güçleri tarafından tutuklandığını ve bunların arasında ünlü yazar Loay Hüseyin'in de bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Suriye geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı önünde protesto eylemi yapan yedi kadın göstericinin bugün serbest bırakılacağını duyurdu. Göstericiler, Şam savcılığı tarafından devletin imajına zarar vermekle suçlanıyordu.





