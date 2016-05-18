Suriye'de silahlı muhalif gruplar arasında çatışma: 2 sivil ve 50'den fazla militan öldü

Viyana'da toplanan uluslararası güçler Suriye'deki ateşkesi güçlendirmeye çalışırken, ülkede muhalif gruplar arasında çıkan çatışmalarda sadece bugün en az 50 kişinin öldüğü bildiriliyor. Suriye'deki muhalif gruplara yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bugün başkent Şam'ın doğusundaki çatışmalarda 50 muhalif ile iki sivilin öldüğünü duyurdu.

Muhalefetin müzakere komitesi içinde yer alan gruplardan Ceyş-ül İslam'ın yaklaşık üç haftadır Doğu Guta kentinde rakip gruplarla çatışma halinde olduğu belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi başkanı Rami Abdül Rahman, Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği demeçte üç hafta içinde ölen muhaliflerin sayısının 500'ü aştığını, aynı dönemde 12 sivilin de çatışmalarda öldüğünü söyledi.

Ölen sivillerden birinin Doğu Guta'da çalışmaya devam eden tek jinekolog olduğu bildiriliyor.

Suudi Arabistan destekli Ceyş-ül İslam barış görüşmelerinde Suriyeli muhalifleri temsil eden komitedeki önemli gruplar arasında bulunuyor.

Ancak Ceyş-ül İslam son zamanlarda her ikisi de Nusra Cephesi tarafından desteklenen Feylak-ül Rahman ve Ceyş-ül Fustat gruplarıyla çatışıyor.

Viyana görüşmeleri

ABD ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu uluslararası güçler ise, Suriye'de ateşkesin durumunu ele almak ve savaş yüzünden mahsur kalanlara insani yardım ulaştırılması sağlamak amacıyla bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldiler.

17 ülkenin temsilcilerinin katıldığı toplantıda ateşkesin kimin bozduğunun izlenmesi için birlikte hareket konusunda anlaşma sağlandı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un başkanlık ettiği toplantıya, Türkiye'nin de dahil olduğu Uluslararası Suriye Destek Grubu temsilcileri katıldı.

John Kerry, dünya güçlerinin, Suriye'deki çatışmasızlık anlaşmasını kapsamlı bir ateşkese dönüştürmek amacıyla, anlaşmayı gözlemleyecek özel bir yapının oluşturulması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Kerry, ateşkesi ihlal ettiği tespit edilen tarafın anlaşma kapsamından çıkartılacağını belirtti.

Suudi Arabistan'dan B planı çağrısı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cübeyr ise toplantı ardından yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın ateşkes çabalarına aykırı hareket etmesi halinde 'alternatiflere bakılması' gerekeceğini söyledi.

Suudi Arabistanlı bakan, "çok daha önceden B planına geçmeliydik" ifadesini kullandı.