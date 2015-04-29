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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de silah eğitimine 3,5 yıl hapis

Almanya'da bir mahkeme, Suriye'de El Nusra Cephesine ait kamplarda silah eğitimi aldıktan sonra geri dönen bir genci 3,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

29 Nisan 2015 15:15


Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi (OLG), hem Alman hem de Türk vatandaşlığı bulunan sanık hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme, 21 yaşındaki sanığı, savcılığın talebi doğrultusunda 3 yıl 6 ay hapse mahkûm etti. Sanık avukatları cezanın iki yıl hapisle sınırlandırılmasını istiyordu.

Sanık 2014 yılında El Kaide'ye yakınlığıyla bilinen El Nusra Cephesi isimli örgütün Suriye'deki kamplarında silah eğitimi aldığını itiraf etmişti. Bir süre sonra Almanya'ya dönen sanık, Münih Havalimanı'nda Almanya'ya giriş yaparken güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

'Cihatçı terör'le mücadele için yasalar değiştirildi

Almanya'da 'cihatçı' terörle mücadele amacıyla hazırlanan yeni yasa geçen hafta yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme terör örgütlerine katılmak amacıyla yapılan seyahatleri ve seyahat girişimlerinin cezalandırılmasını öngörüyor.

Düzenleme, sözkonusu kişilerin pasaportlarına el konulması, yurtdışına çıkış yasağı getirilmesi ve kendilerine bir geçici kimlik belgesi verilmesini öngörüyor. Ayrıca zanlılar 10 yıla kadar hapis istemiyle mahkeme önüne çıkarılacak.

Terörizmin finansmanı da düzenlemede yer alıyor. Terör saldırıları için küçük miktarda da olsa yapılan mali yardımlar ceza kapsamına alınıyor. Terör saldırısının hayata geçirilmemiş veya engellenmiş olması da hafifletici sebep sayılmıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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