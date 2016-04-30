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Dünya
Deutsche Welle

Suriye’de ‘sessizlik rejimi’ başladı

ABD ve Rusya’nın üzerinde anlaşmaya vardığı ‘sessizlik rejimi’ adı verilen formül uyarınca bu geceden itibaren ülkenin bazı bölgelerinde silahlar sustu. Ancak anlaşma Halep’i kapsamıyor.

30 Nisan 2016 14:39


Tarafların en az 24 saat süreyle silah bırakmasını öngören ‘sessizlik rejimi' ABD ve Rusya'nın girişimiyle uygulamaya konuldu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Başkanı Rami Abdül Rahman, silahların sustuğu iki bölge olan Doğu Guta ve Lazkiye'de sessizliğin hakim olduğunu söyledi. Suriye Ordusu'ndan yapılan açıklamada ‘sessizlik rejiminin' Doğu Guta'da en az 24, Lazkiye'de ise 72 saat devam edeceği bildirilmişti.

Halep önerisine ret iddiası

Ne var ki uygulama son haftalarda yoğun saldırılara hedef olan Helep'i kapsamıyor. Suriyeli güvenlik yetkilileri ABD'nin Halep için de silah bıraktırmayı önerdiğini, ancak Moskova'nın öneriyi geri çevirdiğini iddia etti.

Cuma günü Halep'te bir hastanenin bombalanması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Yalnızca geçen hafta içinde düzenlenen saldırılarda kentte 230'dan fazla sivil yaşamını yitirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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