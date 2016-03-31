"Suriye'de savaşan Türkmenler, Türkiye'den yapılan yardımların ulaşmamasından şikayetçi oldu" iddiası

BirGün gazetesi, "Suriye'de savaşan Türkmenler'in, Türkiye'den yapılan yardımların kendilerine ulaşmamasından şikâyetçi olduğunu" iddia etti. "Şeffaflık istediler" başlığıyla yayımlanan haberde, "Halep kırsalında rejime karşı savaşan Tugay Komutanı Ömer Abdullah, Türkiye’den kendilerine yardım getiren Emir Sultan Gençlik Hareketi’ne yönelik teşekkür mesajında toplanan tüm yardımların ulaşmamasına “Bazı cemaatler bizi destekliyorlar ama bize diye topladıkları yardımlar bizlere gelmiyor” sözleriyle sitem etti" ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca, Ömer Abdullah'ın, "Savaşta beşinci yıla girildiğini söyleyen Abdullah, mesajında IŞİD’e değinmezken Esad rejimine, İran’a, Irak’a ve Rusya’ya karşı savaştıklarını, birçok cephede bombalamalardan etkilendiklerini ancak çatışmaya devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’nin Türkiye’deki çatışma süreci için kullandığı “İkinci Çanakkale Savaşı” deyimini kullanan Abdullah, “Geceli gündüzlü bombardımana rağmen burası ikinci Çanakkale. Ancak adımıza toplanan yardımlar başka yerlere gidiyor, bütün yardımlar bizlere ulaşmıyor” dediği öne sürüldü.

Hüseyin Şimşek'in imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

"Suriye’deki çok sayıda bulunan rejim karşıtı gruplardan birisi olan Sultan Abdulhamid Han Tugayları, Türkiye’de kendileri için toplanan yardımların kendilerine ulaştırılmadığını açıkladı. AKP hükümeti tarafından desteklenen gruplardan birisi olan Sultan Abdulhamid Han Tugayları Suriye Türkmen Ordusu’na bağlı faaliyet gösteriyor.

Halep kırsalında rejime karşı savaşan Tugay Komutanı Ömer Abdullah, Türkiye’den kendilerine yardım getiren Emir Sultan Gençlik Hareketi’ne yönelik teşekkür mesajında toplanan tüm yardımların ulaşmamasına “Bazı cemaatler bizi destekliyorlar ama bize diye topladıkları yardımlar bizlere gelmiyor” sözleriyle sitem etti.

"Çanakkale Savaşı"

Savaşta beşinci yıla girildiğini söyleyen Abdullah, mesajında IŞİD’e değinmezken Esad rejimine, İran’a, Irak’a ve Rusya’ya karşı savaştıklarını, birçok cephede bombalamalardan etkilendiklerini ancak çatışmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’nin Türkiye’deki çatışma süreci için kullandığı “İkinci Çanakkale Savaşı” deyimini kullanan Abdullah, “Geceli gündüzlü bombardımana rağmen burası ikinci Çanakkale. Ancak adımıza toplanan yardımlar başka yerlere gidiyor, bütün yardımlar bizlere ulaşmıyor” dedi.

Katliama övgü



Sultan Abdulhamid Han Tugayı’na yardım götüren ve karargâhlarına girerek görüntülü mesaj alan Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi’nde kurulan Emir Sultan Gençlik Hareketi’nin sosyal paylaşım sayfasında IŞİD’in Brüksel’de düzenlediği saldırının ardından paylaşılan mesajlar da dikkati çekiyor.

38 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısının ardından sayfadan “Belçika’da bombalar patlamaya başladı. Belçika beşe bölünsün, on ile çarpılsın. Sap döner keser döner, bu hesap elbet size de döner. Belçika, bedel ödeme günlerinde” mesajları paylaşıldı.

Emir Sultan Gençlik Hareketi’nin cihatçılara götürdüğü yardımın nasıl toplandığı da sosyal medya hesabından paylaşılanlar arasında bulunuyor. Cihatçılara gönderilen yardımların gıda ile sınırlı kalmadığı görülen mesajda, para yardımlarının da toplandığı ve bunların Bursa Valiliği’nden onaylı ve İl Müftülüğü’nden de izinli olduğu vurgulanıyor.

Emir Sultan Gençlik Harekatı yardım kampanyasını şubat ayı başında başlattı. Gençler hem camilerde destek toplarken hem de meydanda yardımların toplanacağı bir çadır kurdu. Yardımlar o günden sonra her 15 günde bir TIR’larla gönderildi. Yaklaşık 30 kişilik grup kampanya boyunca nöbet tuttu.