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Dünya

Suriye'de saldırı: Çoğu çocuk 88 kişi öldü!

Muhalefetin 'katliam' dediği saldırıda çok sayıda çocuğun da öldüğü bildiriliyor.

26 Mayıs 2012 15:42

Suriyeli muhalifler ordunun, Esad yönetimine karşı ayaklanmanın merkezi haline gelen Humus'a düzenlediği topçu saldırısında en az 88 kişinin öldüğünü duyurdu.

Hula kasabasına düzenlenen bu saldırıdaki ölü sayısı henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Ancak doğrulanması halinde bunun Nisan'daki ateşkesten bu yana düzenlenen en büyük saldırı olacağı belirtiliyor.

Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun Suriye'de bazı kentlerin önemli bölümünün muhaliflerin kontrolünde olduğunu bildirdi.

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