Suriye'de sağlık sistemi 'çökme noktasında'

Suriye’de doktorların çatışmalar nedeniyle ülkeyi terk etmesi sonucunda sağlık sisteminin ‘çökme noktasında’ olduğu uyarısında bulunuldu.

Aralarında Nobel ödülü sahiplerinin de bulunduğu 50 kişilik bir grup doktor, The Lancet adlı tıp dergisinde yayımladıkları açık mektupta Suriye’deki durumu “Soğuk Savaş’tan bu yana yaşanan muhtemelen en kötü insanlık krizlerinden biri” olarak tanımladı.

Suriyeli muhaliflerin, ülkedeki hak ihlallerini inceleme amacıyla kurduğu İhlalleri Belgeleme Merkezi’nin verilerine göre Suriye’de 469 sağlık görevlisi cezaevinde.

Dış ilişkiler Konseyi’ne göre de yaklaşık 15 bin doktor Suriye’yi terk etti.

Halep’te de çatışmalardan önce 5 bin olan hekim sayısı, 36’ya düştü.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Suriye’deki hastanelerin yüzde 37’si tamamen yok edildi, yüzde 20’sinde de ciddi tahribat oluştu.

Doktorların mektubunda, “Geçici klinikler tam teşekküllü travma merkezlerine dönüştü, yaralı ve hastalarla yeterince ilgilenmekte zorlanıyorlar” dendi.

Salgın hastalıklar yayılıyor

Doktorlar, ağır yaralıların yeterli tedavi göremediğini, kadınların tıbbi destek sağlanmadan doğum yaptığını, kadın ve çocuklar dâhil tüm ağır yaralı hastaların hayati ameliyatlara anestezi yapılmadan girdiğini ve cinsel taciz kurbanlarının başvurabilecekleri bir yer olmadığını söyledi.

Doktorların mektubunda şu ifadeler yer aldı:

“Suriye halkı, hepatit, tifo, kolera ve dizanteri salgınlarına karşı savunmasız. İlaç eksikliği, sakatlığa sebebiyet verebilecek, (halk arasında şark çıbanı olarak bilinen) bulaşıcı deri leishmaniasisi vakalarının artmasına neden oldu. Akut ishal vakalarında tehlike boyutlarında artış yaşandı ve yardım kuruluşları Haziran ayında Suriye’nin kuzey bölgelerinde kızamık salgının yayıldığını bildirdi.”

Aralarında Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Gro Harlem Brundtland’ın da bulunduğu doktorlar, Suriye’deki meslektaşlarının saldırı ve misilleme korkusu olmadan hastaları tedavi etmelerine ve yaralıların hayatlarının kurtarılmasına destek olunması talebinde bulundu.

Doktorlar, “Suriye hükümetine ve tüm silahlı gruplara hastanelere, ambülanslara, tıbbi tesisler ile malzemelere ve sağlık çalışanlarıyla hastalara saldırmamaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.