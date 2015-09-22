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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de Rus uçakları

Suriye askeri çevrelerine dayanarak aktarılan haberlere göre, Rusya, Suriye Hava Kuvvetleri'ne son dönemde en az beş savaş uçağı gönderdi.

22 Eylül 2015 21:09

Suriye askeri çevreleri, Rusya'nın son dönemde Suriye Hava Kuvvetleri'ne en az beş savaş uçağı, ayrıca savaş uçaklarının yanı sıra keşif uçakları ve 'yüksek teknolojik askeri malzeme' gönderdiğini aktardı. Şam'daki yüksek rütbeli askeri yetkililer, askeri desteğin IŞİD'le mücadeleye destek vermek amacıyla yapıldığını belirtti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, uçakların 'tam olarak olası hedeflerin belirlenmesine' olanak sağladığını belirtti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Esad rejiminin IŞİD'in kontrolü altındaki Palmira ve Rakka kentlerinin bombardımanı sırasında Rus uçaklarının kullanıldığını öne sürdü.

İran: "Esad çözümün bir parçası"

Öte yandan Rusya-Suriye ittifak hattına bir destek de İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Rusya'nın IŞİD'le mücadele amacıyla bir uluslararası koalisyon kurulması önerisini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Yetkili Moskova'da yaptığı açıklamada, teröre karşı 'birleşik cephe' oluşturulmasına acil olarak gereksinim duyulduğunu da kaydetti. Interfax ajansına göre, Emir Abdullahiyan, İran'ın Suriye lideri Esad'ın da dahil olduğu bir çözüm üzerinde ısrarlı olduğunu vurguladı ve "Hangi adım atılırsa atılsın, Esad krizin üstesinden gelinmesinin bir parçası olacaktır" dedi.

Moskova ve İran, Esad rejiminin müttefikleri sayılıyor. Esad, kısa bir süre önce Rus devlet kanalına açıklamasında, İran'ın Suriye'yi 'ekonomik, siyasi ve askeri' bakımdan desteklediğini söylemiş, ancak bunun 'İran'ın ordusunu veya silahlı güçlerini Suriye'ye göndereceği anlamına gelmediğini' belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise Rusya ziyaretini sürdüren Filistinli lider Mahmud Abbas ile Suriye konusunu masaya yatırmak istediği bildirildi. Çarşamba günü de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moskova'yı ziyaret edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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