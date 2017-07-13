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Dünya

Suriye'de rejim Doğu Guta'ya saldırdı

Çok sayıda bina ve yerleşim yeri kullanılamaz halde

13 Temmuz 2017 19:16

Suriye'de Beşşar Esed rejime ait bir savaş uçağı, ''çatışmasızlık bölgeleri'' içinde yer alan, muhaliflerin kontrolündeki başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde yer alan Ayn Terma beldesine vakum bombalı saldırı düzenledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Ayn Terma'daki yerel koordinasyon komitesi üyesi Ammar Ahmed, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 10 sivilin ise yaralandığını ifade etti. Ahmed, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen sivillerin de olduğunu kaydetti.

Saldırıda çok sayıda bina ve yerleşim yeri kullanılamaz hale geldi. Sivil savunma ekipleri ve bölge halkı, enkaza dönen binada arama kurtarma çalışması başlattı.

Bu arada Doğu Guta bölgesindeki 103 nolu sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezinden yapılan açıklamada, ''Savaş uçağının Ayn Terma'da sivil yerleşim yerine düzenlediği saldırıda çok sayıda yerleşim yeri yıkıldı ve hasar gördü. Sivil savunma ekipleri beldede yıkılan bir binanın altından bir ailenin tüm fertlerini çıkarttı. Ekipler, kalan bir aileye de ulaşmaya çalışıyor.'' ifadesi kullanıldı. 

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Suriyerejim Doğu GutasaldırıBeşşar Esad

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