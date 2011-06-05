-SURİYE'DE OPERASYON: 25 ÖLÜ BEYRUT (A.A) - 05.06.2011 - Suriye'nin kuzeyindeki Cisr Eşşugur kasabasındaki askeri operasyonda ölenlerin sayısının 25'e çıktığı belirtildi. Haberi veren Suriye İnsan Haklarını Gözleme örgütünden Rami Abdürrahman, ölenler arasında 4 polisin de bulunduğunu söyledi. Kasabadaki operasyonun dün başladığı ve bugün de devam ettiği ifade ediliyor. Resmi haber ajansı SANA'nın haberinde ise "silahlı terörist" grupların hükümet binaları ve polis karakollarına saldırdığı bölgede 4 polisin öldüğü, 20 kişinin yaralandığını bildirildi.