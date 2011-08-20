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Dünya

Suriye'de ölü sayısı artıyor ŞAM (A.A)

20 Ağustos 2011 20:29

-Suriye'de ölü sayısı artıyor ŞAM (A.A) - 20.08.2011 - Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus kentinde güvenlik güçlerinin açtığı ateşte aynı aileden 7 kişinin öldüğü, dünkü cuma namazı sonrasında çıkan olaylarda ise ölü sayısını 40'a yükseldiği bildirildi. El Cezire televizyonu, Humus'un Zafarana bölgesinde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, ''zafer müjdeleri'' adı altında dün cuma namazından sonra ülke genelinde düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateşte ölü sayının 40'a yükseldiğini duyurdu. Başkent Şam, Dera ve Humus'taki gösterilerde güvenlik güçlerinin göstericilere rastgele ateş açtığını bundan dolayı ölü ve yaralı sayısını yükseldiğini belirten televizyon kanalı, ülke genelinde düzenlenen gösterilerde askerlerin 200'e yakın göstericiyi tutukladığını kaydetti.

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