-SURİYE'DE ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ ŞAM (A.A) - 18.04.2011 - Suriye'nin Humus kentinde dün gece çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği, 11'i asker ve polis olmak üzere çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu, Humus'ta dün gece meydana gelen olaylarda ölü sayısının 8'e yükseldiğini, hayatını kaybedenlerin üçünün güvenlik görevlisi, birinin de sivil olduğunu duyurdu. Aralarında asker ve polisin de olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen haberde, ölen diğer 4 kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi. Haberde, televizyona açıklama yapan Humus kentindeki Halidiye bölgesi muhtarı Muhammed El Ali'nin "Silahlı bazı kişilerin şehir içinde bazı yolları lastikler yakarak ve barikatlar kurarak kapattığını, bazı sokaklarda halk ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını ve bu gruplardan bazı kişilerin halk tarafından yakalandığını" söylediği bildirildi. Hastane kaynaklarının, "yaralı olarak Humus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan silahlı kişilerden birinin Lübnan uyruklu olduğu bilgisini aktardıkları" öne sürüldü. Kentteki görgü tanıklarının, "kent içinde cip ile dolaşan ağır silahlı kişiler gördüklerini" bildirdiği iddia edildi.