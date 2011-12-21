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Dünya

Suriye'de ölü sayısı 82'ye yükseldi ANKARA (A.A) 

21 Aralık 2011 00:11

-Suriye'de ölü sayısı 82'ye yükseldi ANKARA (A.A) - 20.12.2011 - Suriye'de bugün ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda ölü sayısının 82'ye yükseldiği bildirildi. Suriye Genel Devrim Konseyi, ülke genelinde yönetim karşıtlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölenlerin sayısının 82'ye ulaştığını, onlarca kişinin yaralandığını belirtti. El Cezire televizyonuna Humus kentinden bağlanan Ebu Salah adlı aktivist, ordunun operasyonlarında Bab Amru'da çok sayıda evin yıkıldığını, açılan ateş sonucunda birçok evin de hasar gördüğünü aktardı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, silahlı gruplar tarafından öldürülen 12 güvenlik mensubunun cenazelerinin, başkent Şam'ın Tişrin ve Humus askeri hastanelerinde düzenlenen törenlerin ardından memleketlerine gönderildiğini duyurdu. Suriye'de olayların başladığı mart ayından bu yana 5 binden fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor.

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