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Dünya

Suriye'de ölü sayısı 36'ya yükseldi ANKARA (A.A)

18 Ocak 2012 02:05

-Suriye'de ölü sayısı 36'ya yükseldi ANKARA (A.A) - 17.01.2012 - Suriye Genel Devrim Konseyi, ülke genellinde muhaliflere karşı başlatılan operasyonlarda güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiğini duyurdu. Konsey, Humus kentinde 23, İdlib'te 8, Hama'da 2 Dera'da 1, Cebel Arap'ta 1 ve başkent Şam'ın banliyölerinde 1 olmak üzere güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda toplam ölü sayısının 36'ya yükseldiğini belirtti. Birçok kentteki operasyonlarda çok sayıda kişinin de tutukladığını belirten Konsey, Humus'un bazı bölgelerinde ise sık sık elektrik ve telefon kesintisinin yaşandığını aktardı. Öte yandan, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, silahlı gruplar tarafından öldürülen 4 güvenlik mensubunun cenazelerinin, başkent Şam'ın Tişrin ve Humus askeri hastanelerinde düzenlenen törenlerin ardından memleketlerine gönderildiğini açıkladı. Suriye'de olayların başladığı mart ayından bu yana 5 binden fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor.

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