Suriye'de ölü sayısı 340 bini geçti

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre 2011 Mart ortalarında Suriye'de muhaliflerin rejime yönelik ayaklanmasının başladığı dönemden bu ayın başlarında dek toplam 343 bin 511 insan hayatını kaybetti. Ölenlerden 102 bin 618'inin sivil olduğu kaydedildi. Sivillerin 19 bini çocuk, 12 bini ise kadın.

Çatışmalarda Suriye Ordusu ve ordu yanlısı güçlerden 119 bin kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 62 bin kişi Suriye Ordusu, on bin kişi rejime yakın milis askerler, bin 557'sı ise Lübnan'daki Hizbullah hareketinden.

Muhaliflerden 59 bin militanın öldüğünü belirten gözlemevi bunların İslamcı gruplar ve ABD tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri'ne mensup olduğunu kaydetti.

Gözlemevine göre cihatçı gruplar en büyük darbeyi temmuz sonrasında aldı. 4 aylık dönemde 4 binden fazla radikal İslamcı hayatını kaybetti.

Son dört ayda Suriye genelinde 3 bin 1'i sivil toplam 12 bin insan öldü.

Gözlemevi Mayıs ayında sağlanan uzlaşma nedeniyle bazı bölgelerde çatışmaların azaldığına dikkat çekse de Suriye'nin diğer yerlerinde şiddetin arttığını vurguladı.

Rusya'nın destek verdiği Şam rejimine bağlı güçlerle ABD'nin desteklediği gruplar IŞİD'e aynı dönemde farklı operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlarda IŞİD'in elindeki en önemli iki kent, Rakka ve Deyr ez Zor alındı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, çatışmasızlık anlaşmalarının sivil ölümlerinde düşüşün olmasını sağladığını ancak IŞİD'e karşı operasyonların düzenlendiği bölgelerde sivil ölümlerinde azalma olmadığını vurguladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Suriye çapında silahlı gruplar, rejime yakın güçler, sağlık personeli ve aktivistlerden aldığı bilgilere dayanarak raporlar hazırlıyor.

AFP, HT/ÖA

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