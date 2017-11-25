T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de ölü sayısı 340 bini geçti

Suriye'de savaşın patlak verdiği 2011 yılından bu yana 100 bini sivil 340 binden fazla insan öldü.

25 Kasım 2017 02:16

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre 2011 Mart ortalarında Suriye'de muhaliflerin rejime yönelik ayaklanmasının başladığı dönemden bu ayın başlarında dek toplam 343 bin 511 insan hayatını kaybetti. Ölenlerden 102 bin 618'inin sivil olduğu kaydedildi. Sivillerin 19 bini çocuk, 12 bini ise kadın.

Çatışmalarda Suriye Ordusu ve ordu yanlısı güçlerden 119 bin kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 62 bin kişi Suriye Ordusu, on bin kişi rejime yakın milis askerler, bin 557'sı ise Lübnan'daki Hizbullah hareketinden.

Muhaliflerden 59 bin militanın öldüğünü belirten gözlemevi bunların İslamcı gruplar ve ABD tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri'ne mensup olduğunu kaydetti.

Gözlemevine göre cihatçı gruplar en büyük darbeyi temmuz sonrasında aldı. 4 aylık dönemde 4 binden fazla radikal İslamcı hayatını kaybetti.

Son dört ayda Suriye genelinde 3 bin 1'i sivil toplam 12 bin insan öldü.

Gözlemevi Mayıs ayında sağlanan uzlaşma nedeniyle bazı bölgelerde çatışmaların azaldığına dikkat çekse de Suriye'nin diğer yerlerinde şiddetin arttığını vurguladı.

Rusya'nın destek verdiği Şam rejimine bağlı güçlerle ABD'nin desteklediği gruplar IŞİD'e aynı dönemde farklı operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlarda IŞİD'in elindeki en önemli iki kent, Rakka ve Deyr ez Zor alındı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, çatışmasızlık anlaşmalarının sivil ölümlerinde düşüşün olmasını sağladığını ancak IŞİD'e karşı operasyonların düzenlendiği bölgelerde sivil ölümlerinde azalma olmadığını vurguladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Suriye çapında silahlı gruplar, rejime yakın güçler, sağlık personeli ve aktivistlerden aldığı bilgilere dayanarak raporlar hazırlıyor.

AFP, HT/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeHakları GözlemeviMartSuriye OrdusuLübnan HizbullahABDSuriye Demokratik GüçleriMayısIŞİDRakkaDeyrZorHakları Gözlemevi Başkanı Rami AbdülrahmanHakları Gözlemevi Suriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24