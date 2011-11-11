-Suriye'de ölü sayısı 17'ye yükseldi ŞAM (A.A) - 11.11.2011 - Suriye'nin birçok kentinde, cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi. Suriyeli aktivistler, çoğunluğu Humus kentinde olmak üzere toplam 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını ifade ederek, güvenlik güçlerinin bazı bölgelerde birçok kişiyi tutukladığını kaydetti. Bunun yanı sıra, Süveyda ilinin Şebhe kentinde tüm giriş ve çıkışların güvenlik güçleri tarafından tutulduğunu ve dışarı çıkma yasağı uygulandığı belirtilirken, Humus ve İdlib'in Maaret El Numan bölgesinde şiddetli çatışmaların olduğu ifade ediliyor. Öte yandan Suriye Devlet Televizyonu, Humus'un Bayyada bölgesinde silahlı gruplarla girilen çatışmalarda 1 polisin yaşamını yitirdiğini ve 5 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.