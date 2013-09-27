Suriye'de namaz çıkışı saldırı: 60 ölü

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) bir açıklama yaparak, Şam'ın Rankus beldesinde Halid bin Velid Camisi yakınında Cuma namazı çıkışı bomba yüklü bir aracın havaya uçurulduğu belirtildi.

Bombalı saldırı sonucu en az 60 kişinin öldürüldüğü ve en az 100 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriyeli muhalifler, saldırıdan Esad rejimini sorumlu tuttu.

Muhalifler ayrıca, Esad rejimine bağlı savaş uçaklarının ülkenin ikinci büyük kenti Halep'te Hanasır beldesinde yerleşim yerini bombaladığını, saldırıda 11 kişinin öldüğünü de iddia etti.