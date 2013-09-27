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Dünya

Suriye'de namaz çıkışı saldırı: 60 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'da, bir camide, Cuma namazı çıkışında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 60 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı

27 Eylül 2013 22:08

 
Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) bir açıklama yaparak, Şam'ın Rankus beldesinde Halid bin Velid Camisi yakınında Cuma namazı çıkışı bomba yüklü bir aracın havaya uçurulduğu belirtildi. 
Bombalı saldırı sonucu en az 60 kişinin öldürüldüğü ve en az 100 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Suriyeli muhalifler, saldırıdan Esad rejimini sorumlu tuttu. 
Muhalifler ayrıca, Esad rejimine bağlı savaş uçaklarının ülkenin ikinci büyük kenti Halep'te Hanasır beldesinde yerleşim yerini bombaladığını, saldırıda 11 kişinin öldüğünü de iddia etti.

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