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Dünya

Suriye'de muhaliflerin boşalttığı Humus'a dönüş başladı

Humus Valisi Talal Barazi kentin silah ve savaşçılardan arınmış bir yer olduğunu ve görevlilerin de sokakları mayınlardan temizlemeye başladıklarını söyledi

Fotoğraf: Khaled el Hariri / Reuters

11 Mayıs 2014 11:27

İç savaşın 4. yılına girdiği sürdüğü Suriye’de, muhalifler ‘devrimin başkenti’ sayılan Humus’u terk etti. İki yıl süren çatışmaların ardından Humuslular, harabe olan kente döndü.

2012 yılında isyancıların eline geçerek direnişin başladığı nokta olan Suriye’nin Humus kenti çarşamba günü Suriye Ordusu’na teslim edildi. Vatan gazetesinde yer alan habere göre, uzun süredir Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’a bağlı güçlerin kuşatma altında bıraktığı kentte güçlerinin giderek zayıflaması üzerine, hükümet ile pazarlığa oturan 2 bin kadar isyancı, İran’ın Suriye Büyükelçisi’nin de arabuluculuğuyla bir anlaşma imzaladı. Hükümetin elindeki 40 kadın esir, 1 İranlı kadın, 30 Suriye askeri serbest bırakıldı ve isyancılar çarşamba günü kenti resmen terk etti.

 

Buruk sevinç

 

İç savaştan önce 1 milyon kişinin ikamet ettiği bölge, Esad güçlerinin bölgeyi sürekli bombardımana tutması ve sıcak çatışmalar yüzünden harabeye döndü. Aynı zamanda 150 bin kişinin de hayatını kaybettiği bölgede, iki yılın ardından evlerine kavuşan Humuslular buruk bir sevinç içindeydi. Çoğu tahrip olan evlerinde, birkaç parça kıyafet, toz içinde şilteler ve yakılmış tenekeler bulan Humuslular, eşyaları poşetlere doldurarak temizliğe girişti.

 

‘Çatım, duvarım yıkılmış’

 

ABD’li haber ajansı AP’nin röportaj yaptığı bölge sakinlerinden Sahra Musa (49), “Evim tamamen yıkılmış, yanmış. Ama eski güzel günleri hatırlatan birkaç fotoğraf buldum” dedi. 45 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın, “Evime geldiğimde ne çatı ne de duvar kalmıştı. Sadece birkaç kupam kalmış” dedi. Jacqueline Waffaz isimli 33 yaşındaki bir kadın ise “Facebook’tan yaşadığım yerin fotoğrafını görmüştüm ama inanmıştım. Buraya geldim ve kendi gözlerime inanamadım” şeklinde konuştu.

 

Güvenli şehir

 

Suriye televizyonlarına konuşan Humus Valisi Talal el Barazi, askeri birliklerin kentin tarihi kesiminde patlayıcı taramasına başladığını açıkladı. Barazi, Humus’un çok yakında ‘güvenli şehir’ ilan edileceğini ve yeniden inşa çalışmalarına başlanacağını söyledi. Humus’ta muhalefetin elinde olan sadece bir bölge kaldı.

 

 

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