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Dünya

Suriye'de muhaliflerden rejime 'güven köprüsü' çağrısı

Suriye'de 2,5 yıldır devam eden iç savaşta kritik bir aşamaya girildiği anlaşılıyor. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu, Suriye rejimine güven köprüleri kurma çağrısında buluındu

20 Ekim 2013 00:28

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Başkanı Ahmed el-Carba'nın Siyaset ve Basın Müsteşarı Fayiz Sare, Suriye rejimine, ülkedeki iç savaşın sona erdirilmesi için yapılacak Cenevre-2 Konferansı'ndan önce, güven köprüleri kurmak için adım atma çağrısı yaptı.

Sare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye rejimine adım atma çağrısında bulunarak "Bu adımlar, Suriye hapishanelerindeki tutukluların serbest bırakılmasını, rejim tarafından kuşatılan bölgelerden kuşatmanın kaldırılmasını kapsıyor. Bunların yerine gelmesi Cenevre-2 Konferansı'nın amacına ulaşması için uygun atmosferi sağlayacaktır" dedi.

Konferansa katılacakların ön şartlar koşup koşmayacaklarına dair Sare, "Konferansa katılmak için ön şart olmaması lazım. Çünkü Cenevre-2 Konferansı, Cenevre-1 Konferansı'nda alınan kararlar üzerine düzenleniyor" diye konuştu.

SMDK'nın konferansa katılması konusunda olumlu bir atmosfer olduğunu belirten Sare, "Konferansa katılma kararı, SMDK Genel Kurulu'ndaki üyelerin çoğunluğunun evet oyu vermesiyle alınır" ifadesini kullandı.

 

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