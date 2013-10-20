Suriye'de muhaliflerden rejime 'güven köprüsü' çağrısı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Başkanı Ahmed el-Carba'nın Siyaset ve Basın Müsteşarı Fayiz Sare, Suriye rejimine, ülkedeki iç savaşın sona erdirilmesi için yapılacak Cenevre-2 Konferansı'ndan önce, güven köprüleri kurmak için adım atma çağrısı yaptı.

Sare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye rejimine adım atma çağrısında bulunarak "Bu adımlar, Suriye hapishanelerindeki tutukluların serbest bırakılmasını, rejim tarafından kuşatılan bölgelerden kuşatmanın kaldırılmasını kapsıyor. Bunların yerine gelmesi Cenevre-2 Konferansı'nın amacına ulaşması için uygun atmosferi sağlayacaktır" dedi.

Konferansa katılacakların ön şartlar koşup koşmayacaklarına dair Sare, "Konferansa katılmak için ön şart olmaması lazım. Çünkü Cenevre-2 Konferansı, Cenevre-1 Konferansı'nda alınan kararlar üzerine düzenleniyor" diye konuştu.

SMDK'nın konferansa katılması konusunda olumlu bir atmosfer olduğunu belirten Sare, "Konferansa katılma kararı, SMDK Genel Kurulu'ndaki üyelerin çoğunluğunun evet oyu vermesiyle alınır" ifadesini kullandı.