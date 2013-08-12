'Suriye'de muhalifler sivil Alevilere saldırıyor'

Daily Telegraph gazetesinde bugün yayınlanan ve Suriye'de Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Lazkiye'de yaşanan çatışmaları ele alan haberde, muhaliflerin bölgedeki sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği iddia edildi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Ruth Sherlock’un haberine göre muhaliflerin Lazkiye ve çevresindeki saldırılarında yüzlerce sivil yaşamını yitirdi, yaralandı ya da kayboldu.

Haberde görüşüne yer verilen Lazkiyeli Alevi din adamı Şeyh Muhammed Reda şunları söylemiş:

“Hâlâ evlerinde öldürülmüş insanlar, çalılıklarda bırakılmış cesetler buluyoruz. Şimdiye kadar köylerden 150 Alevi kaçırıldı. Aralarında kadın ve çocuklar var. Onlarla tüm bağlantımız koptu.”

Haberde, bu saldırıların Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Alevi olması ve aile köklerinin Lazkiye'de olmasıyla ilgili bağının olduğu da belirtilmiş.

Ruth, muhalefet kaynaklarının, Humus’ta son dönemde yaşadıkları bir dizi askeri yenilginin acısını çeken isyancıların Esad’ı ‘en fazla acı çekeceği yerde’ vurmaya çalıştığını söylediklerini bildiriyor.

Çatışmaların Esad’ın memleketi Kardaha köyünün 12 mil yakınına dayandığının altı çiziliyor.



Suriye Ulusal Koalisyonu iddiaları reddeti



Bölgede yaşayan yerel, muhalif gazeteci Habib Salihse, isyancıların Suriye yönetiminin silah temini için de kullandığı Tartus limanına ulaşmak ve burayı kuşatmak istediğini söylemiş.

Salih şöyle konuşmuş:

“Bunun aylar alacak uzun bir kampanya olduğunu biliyorlar. Önce Kardaha’dan geçmek ve Esad yanlısı grupları saf dışı bırakmak zorundalar.”

Lazkiye Meclisi’nin bir üyeyiyse şunları söylemiş:

“Bir mezhep savaşını kışkırtıyorlar.

Yüzlerce ölü ve yaralı var. Aralarında kadınların da bulunduğu yüzlerce sivil kaçırıldı.

Zorla götürülmeyen siviller kaçtılar ve köylerin çevresindeki ormanlarda saklanıyorlar. Ortada tam bir kaos var.”

Suriye Ulusal Koalisyonu’nun ortada etnik temelde bir saldırı olmadığı yönündeki açıklamasına yer verilen haberde, yerel kaynakların Alevi köylerine doğru ilerleyen yaklaşık 300 savaşçının yabancı Cihatçılar olduğunu aktardığı da belirtiliyor.



BBCTürkçe