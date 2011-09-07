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Dünya

Suriye'de muhalifler devrim konseyini kurdu ŞAM (A.A)

07 Eylül 2011 20:22

-Suriye'de muhalifler devrim konseyini kurdu ŞAM (A.A) - 07.09.2011 - Suriye'deki muhaliflerin "Ulusal Yüksek Devrim Konseyi"ni 4 Eylül'de kurduğu bildirildi. AA muhabirinin edindiği Ulusal Yüksek Devrim Konseyi'nin kuruluş bildirisinde, muhaliflerin ülke içindeki tek hedeflerinin "hürriyet" olduğu ve Yüksek Meclis'in, Suriye'de köylerden kentlere kadar "devrimi" sağlamlaştırmayı amaçladığı ifade edildi. Muhalifler yayınladıkları Konsey bildirisinde, Esad Rejimi devrilene ve "eşit ve adil" bir düzen kurulana kadar haklı mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizdiler. Konsey'deki bazı muhaliflerin, Konsey'in "radikal İslami" söylemlerinin, Suriye'deki "isyan sürecini" olumsuz yönde etkileyeceğinden endişe ettikleri de öğrenildi.  Suriye'nin başkenti Şam'da kurulan Konsey'in üyelerinin isimleri güvenlik gerekçesiyle kamuoyuna açıklanmadı.

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