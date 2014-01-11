Suriye'de muhalifler arasındaki çatışmalarda yaklaşık 500 kişi öldü

Suriye'de isyancılarla, El Kaide'yle bağlantlı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü militanları arasındaki çatışmalarda bir hafta içinde 482 kişinin öldüğü öne sürüldü.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı muhalif örgüte göre çatışmalarda 85 sivil, 240 isyancı ve 158 IŞİD militanı öldü. Örgüte göre, IŞİD militanları tutsak aldıkları 42 kişiyi öldürdü. Cihat yanlısı grubun 47 üyesinin de isyancılar tarafından öldürüldüğü belirtildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, geçen hafta ülkenin kuzeyinde bir çok bölgeyi denetimlerinde tutan isyancılarla IŞİD militanları arasındaki çatışmalar dört kente yayıldı. Son çatışmalar, muhalif İslamcı grupların yeni oluşturduğu İslami Cephe'nin IŞİD'e yönelik eş güdümlü saldırılara başlamasıyla patlak verdi. Saldırıya, muhalif Ulusal Koalisyon da destek verdi.

Çarşamba günü İslamcı gruplar IŞİD'in Halep'teki merkezini ele geçirdi. Bu gruplar, eski çocuk hastanesinde öldürülmüş bazı tutsakların cesedini buldu. İsyancıların, IŞİD'in görece zayıf olduğu Halep ve İdlib'de çok sayıda mevzi kazandıkları belirtiliyor.



Humus kuşatması



Bu arada, Humus kentinde, ordunun kuşatmasını yarmaya çalışan çok sayıda isyancının öldüğü bildirildi. Resmi Sana haber ajansı, bir operasyonda 37 muhalifin öldüğünü, başka saldırılarda da ölenler olduğunu duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı muhalif örgüt de 45 isyancının öldüğünü belirtti.

Humus'ta ordu, kentte isyancıların bulunduğu bölgeyi bir yıldan uzun bir süredir kuşatma altında tutuyor.

Ölü sayısının daha yüksek olabileceğini belirten Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdül, "Kuşatmayı sona erdirmek için başlattıkları operasyonda öldüler. Ordunun denetiminde olan Haldiye bölgesinde pusuya düşürüldüler" dedi.

Ayrıca, kuşatma nedeniyle binlerce sivilin mahsur kaldığı belirtiliyor. Ekim ayında, aktivistler, kuşatma altındaki bölgelerde gıda ve enerji sıkıntısının baş gösterdiğini belirtmiş ve açlıktan ölenlerin olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler kırsal kesimde yarım milyona yakın insanın çatışmalar arasında kaldığı yolundaki haberleri kaygıyla karşıladığını açıklamış ve çocuklar arasında yetersiz beslenme vakalarının görülmeye başladığını açıklamıştı.

Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşta şimdiye kadar en az 100 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.