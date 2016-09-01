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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de misket bombası kullanılıyor

ABD son üretici olarak misket bombalarının üretimini durdurmuştu. Ancak bazı birliklerin elinde hala bu bombalardan var. Uzmanlar Suriye ve Yemen'de misket bombalarının kullanıldığına dikkat çekti.

01 Eylül 2016 22:02


Merkezi Cenevre'deki Misket Bombaları Koalisyonu (CMC) adlı silahsızlanma girişimi 2015 yılında çoğu sivil 400'den fazla kişinin misket bombaları nedeniyle öldüğünü açıkladı. Koalisyon özellikle Rusya'nın Suriye'de Esad birliklerini desteklemesinden bu yana misket bombaları ile düzenlenen saldırıların da arttığına işaret etti. Misket Bombaları Koalisyonu'ndan (CMC) Mary Wareham’ın Cenevre’de yaptığı açıklamada, Suriye kuvvetleri ile Rus birliklerinin her hafta, hatta bazen her gün hedefleri misket bombaları ile vurduklarını, bu konuda en fazla zarar gören kentin Halep olduğunu söyledi.

Yerden ve havadan misket bombası

Misket Bombaları Koalisyonu'nun verilerine göre Suriye’de misket bombaları sonucu geçen yıl 248 kişi hayatını kaybetti. Esad rejimine bağlı birliklerin Temmuz 2012 ile Temmuz 2016 yılları arasında misket bombaları ile en az 360 saldırı düzenlediği belirtildi. Bu bombaların havadan ve karadan atıldığı da kaydedildi.

Misket Bombaları Koalisyonu’na bağlı aktivistler ellerinde Suriye’deki Rus silahlı kuvvetlerinin de misket bombası kullandığına dair güçlü deliller bulunduğunu vurguluyor. Rusya ise bu tür silahları kullanmadığını savunuyor.

Rusya ve Suriye anlaşma imzalamadı

Rusya ile Suriye 2010 yılında yürürlüğe giren misket bombaları ile mücadele anlaşmasını imzalamadı. Anlaşma, aralarında Almanya’nın da bulunduğu toplam 100 ülke tarafından imzalanmıştı. Söz konusu anlaşma miske bombalarının kullanımını, üretimini, sevkiyatını ve depolanmasını yasaklıyor, eldeki stokların da imha edilmesi gerekiyor.

Misket bombaları yerden top atışı ile ya da havadan savaş uçakları ile atılıyor. Bu bombaların atılması durumunda yüzlerce patlayıcı maddeler birkaç futbol sahası büyüklüğündeki alana yayılabiliyor. Ancak bombaların kalan bazı parçaları hemen patlamıyor, onlarca yıl sonra bile sivil halk için tehlike arz ediyor.

Ateşkes görüşmeleri sürüyor

Bu arada BM'in Suriye Özel Görevlisi Staffan de Mistura’nın Halep için 48 saatliğine ateşkes ilanına ilişkin olarak ABD ile Rusya arasında sürdürdüğü görüşmeler devam ediyor. Çatışmalara ara verilmesi durumunda kentteki yaralıların tedavisi ve yarım malzemesi sevkiyatı yapılabilecek.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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