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Dünya

'Suriye'de kimyasal silahların imhasına bugün başlandı' iddiası

İç savaşın sürdüğü Suriye'de kimyasal silahların imha edilmesi işlemine bugün başlandığı öne sürüldü

06 Ekim 2013 17:10

Suriye’de kimyasal silahların imhasına başlandığı öne sürüldü.

Birleşmiş Milletler ve Lahey merkezli Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) bağlı uluslararası silahsızlanma denetçilerinden oluşan bir ekibin, Suriye'nin elindeki kimyasal silahları ve bu silahların üretildiği tesisleri imha etmeye başladığı bildirildi.

Hürriyet'in, AFP haber ajansına dayandırdığı habere göre, ekip içinden bir kaynak "Tesislerden birine gidip teyit ve imha çalışmalarına başladıklarını" söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynak, "Bugün imhanın ilk günü. Ağır araçlarla savaş başlıklarının, kimyasal hava silahlarının ve hareketli ve sabit karıştırma ve doldurma birimlerinin üzerinden geçilecek ve böylece silahlar imha edilecek" dedi.

Lahey'de hafta içi konuşan bir OPCW yetkilisi, silahların imhası için uygun olan her metodun kullanılabileceğini belirtmiş bu metotlar arasında patlatma, balyozla parçalama ve betona gömme seçeneklerini saymıştı.

 

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