'Suriye'de kimyasal silah endişesi sürüyor'

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, 31 Aralık'a kadar Suriye'den çıkarılması gereken 1300 ton yüksek etkili kimyasalın yalnızca yüzde 5'lik bir kısmının çıkarıldığını açıkladı.

Konu ile ilgili Polonya'da açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Chuıck Hagel, Şam yönetiminin kimyasal silahları vaktinde teslim etmediğini söyledi ve endişelerini dile getirdi. Hagel, "Suriye hükümeti, vermiş olduğu garantiye uyma sorumluluğunu göstermelidir." dedi.

Gelişmeler üzerine 30 Haziran'a kadar tamamlanması gereken sürecin aksamasından endişe duyan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü(OPCW), Lahey'de toplanarak süreci gözden geçirecek. OPCW, dün yaptığı açıklamada, Suriye yönetiminin elindeki kimyasal silahların yalnızca yüzde 5'ini teslim ettiğini belirtti.

Rusya, bu açıklamaların ardından Suriye'nin silahların tahliyesini hızlandıracağı konusunda garanti verdi. Açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal el-Mikdad, Suriye'nin 30 Haziran'da kimyasal silahların tahliyesini tamamlayacağını söyledi.

Nobel Barış Ödülü OPCW'ye verilmişti

Nobel Barış Ödülü, başında Türk Büyükelçi Ahmet Üzümcü'nün bulunduğu Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) verilmişti. Örgüt, Suriye'deki kimyasal silahların imhasını öngören Cenevre mutabakatı ile gündeme gelmişti. OPCW, Nobel’e, dünyadaki kimyasal silah stoklarının imhası için gösterdiği çabadan dolayı layık görülmüş ve bu kurumun tercih edilmesinin, kimyasal silah stoklarını tasfiye taahhüdünde bulunan ABD ve Rusya'ya da bir hatırlatma olduğu belirtilmişti.