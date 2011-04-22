-SURİYE'DE KANLI CUMA BEYRUT (A.A) - 22.04.2011 - Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında 5 protestocu öldürüldü. Görgü tanıkları, güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmada en az 5 göstericinin hayatını kaybettiğini belirtti. Aynı kaynaklar, Şam'ın dışındaki Hamdan hastanesinde 5 kişinin cesedini gördüklerini, hepsinin de aldıkları kurşun yaralarından öldüklerini kaydetti. AFP'ye telefonla açıklama yapan görgü tanıkları ve insan hakları savunucuları da bugünkü gösterilerde Dera kentinin Ezher bölgesinde 8, Hirak bölgesinde bir, Duma kentinde 2 kişinin öldüğünü belirtti. Suriye'nin çeşitli kentlerinde bugün özgürlük ve demokrasi çağrılarıyla yapılan gösterilerde güvenlik güçlerinin göstericileri karşı gerçek mermiler ve gözyaşartıcı gaz kullandığı ifade ediliyor.