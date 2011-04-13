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Dünya

SURİYE'DE KADINLAR YÜRÜDÜ AMMAN (A.A)

13 Nisan 2011 19:25

-SURİYE'DE KADINLAR YÜRÜDÜ AMMAN (A.A) - 13.04.2011 - Suriye'nin kıyı kenti Beyda'da kadınların, kentte dün gözaltına alınan yüzlerce erkeğin serbest bırakılması için gösteri yaptığı bildirildi. İnsan hakları savunucuları, Beydalı yüzlerce kadının, önemli bir karayolunda yürüyüşe geçerek, güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı yaklaşık 350 kişinin serbest bırakılmasını istediğini belirtti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, "Beydalı kadınlar yolda. Erkeklerini geri istiyor" denildi. Beyda yakınındaki Banyas'ta da kadınların Beyda'dakilere destek için gösteri yaptığı kaydedildi. Sivil polislerin de aralarında bulunduğu güvenlik güçlerinin dün Beyda'da evlere girerek yaşları 60'a kadar olan yüzlerce erkeği gözaltına aldığı belirtilmişti. Öte yandan Suriye'deki en büyük insan hakları örgütü Şam Deklarasyonu, ülkede demokrasi yanlısı gösterilerin başlamasından bu yana çıkan olaylarda 200 kişinin öldüğünü bildirdi. -YENİ HÜKÜMETİN YARIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR Suriye'de yeni hükümette yer alacak isimlerin yarın açıklanması bekleniyor. Suriye basınındaki haberlerde, hükümeti kurmakla görevlendirilen ve bir süredir ülkedeki farklı kesimlerle temaslarda bulunan Adil Sefer'in çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu kaydedildi. Haberlerde, yeni kabinenin temel gündem maddelerinin reform çalışmaları, iktisadi ve sosyal işler, yolsuzlukla mücadele ve İçişleri Bakanlığının yeniden düzenlenmesi olduğu belirtildi.

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