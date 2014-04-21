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Dünya

Suriye'de kaçırılan 4 gazeteci Fransa'ya döndü

Suriye'de kaçırıldıktan 10 ay sonra Türkiye sınırına bırakılan 4 Fransız gazeteci ülkelerine döndü

21 Nisan 2014 14:05

Suriye'de kaçırıldıktan aylar sonra Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında bulunan 4 Fransız gazeteci ülkelerine döndü. Gazetecileri karşılayan Cumhurbaşkanı François Hollande, Türk yetkililere teşekkür etti.

Suriye'de 10 ay alıkonulduktan sonra Türkiye sınırına bırakılan 4 Fransız gazeteci ülkelerine döndü. Gazetecileri ülkelerine Gaziantep'ten havalanan Fransa Hava Kuvvetleri’ne ait uçak  götürdü. Paris yakınlarındaki askeri üste gazetecileri Cumhurbaşkanı François Hollande, Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ile aileleri karşıladı.

Hollande, “Tahmin edeceğiniz gibi onlar, aileleri ve yakınları için mutluluk dolu bir gün. Ama Fransa için de mutlu bir gün. Çünkü Fransa böyle değerli yurttaşlara sahip olduğu için gurur duyuyor” dedi. Hollande, gazetecilerin Fransa'ya en kısa sürede dönmelerindeki yardımlarından  ötürü Türk resmi makamlarına da teşekkür etti.

Nikolas Henin,  Pierre Torres, Edouard Elias ve Didier Farnçois adlı gazeteciler, 10 ay boyunca gün ışığı görmeksizin bodrum katlarında tutulduklarını, bunun yaklaşık bir buçuk aylık bölümünü de birbirlerine zincirlenmiş geçirdiklerini söyledi.

Gazeteciler, “Özgür olmak, gökyüzünü görmek büyük bir rahatlık ve sevinç kaynağı. Uzun süredir gökyüzünü görmemiştik, temiz hava almamıştık, yürüyememiştik, konuşamamıştık. Ama özgür kalacağımızdan hiç şüphe duymadık” sözleriyle görüşlerini dile getirdi.

Gazetecilerin nasıl serbest bırakıldıkları henüz bilinmiyor. Fransız medyası Katar veya Suudi Arabistan'ın arabulucu olmuş olabileceğini belirtiyor. Suriye'de savaş başladığı 3 yıldan bu yana  60'dan fazla gazeteci yaşamını yitirdi.
 

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