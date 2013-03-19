'Suriye'de isyancılar kimyasal silah kullandı'

Suriye'de devlet medyası, Esed'i devirmek için mücadele eden silahlı grupların Halep yakınlarında kimyasal saldırı düzenlediklerini iddia etti.

Resmi haber ajansı Sana, ''Teröristler Halep yakınlarındaki Han el Essal'da kimyasal silah yüklü bir füze saldırısı düzenledi, çoğu sivil olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti'' ifadesini kullandı.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, hükümete yakın yayın kuruluşları, isyancıları genellikle ''terörist'' olarak nitelendirirken, Sana'nın haberi bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.