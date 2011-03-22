Suriye’de isyan sesleri yükseliyor

T24 - Arap dünyasını saran isyan rüzgarından şimdiye kadar uzak kalmayı başaran Suriye’de ülkenin güneyi kızışmaya başladı.



Başkent Şam’ın güneyindeki Dera kentinde cuma günü başlayan olayların ardından önceki gün de süren gösterilerde ölü sayısı 5’e çıktı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise kente bir heyet göndererek taziyelerini iletti, ayrıca soruşturma komisyonu kurma sözü verdi.



Ancak Esad’ın ölenler için “Suriye’nin şehitleri” demesi işe yaramadı. Pazar günü hayatını kaybeden eylemcinin cenazesine katılan halk dün “Allah, Suriye, özgürlük ve işte bu kadar” sloganları attı, valinin istifasını istedi. Esad bu talebe olumlu yanıt vererek Vali Faysal El Kelsum’u görevden aldı.



Ancak bir yandan da güvenlik önlemlerini artırmayı ihmal etmedi. Suriye ordusu kentin girişlerine konuşlanarak giriş çıkışları kontrol etmeye başladı. Ancak yine ülkenin güneyinde bulunan Jassem kentinde de gösteriler düzenlendi.







