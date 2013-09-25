Suriye'deki İslamist örgütler Suriye Ulusal Koalisyonu'nu reddetti

Çeviri: Varsan Çekiç

Suriye'de bulunan 11 İslamist örgüt, Suriye Ulusal Koalisyon'un otoritesini tanımayacaklarını açıkladı. Yapılan ortak açıklamada örgütler, "Ülkeye dönmeden yurtdışında kurulan hiçbir grup, bizi temsil edemez" diyerek, muhalafetin "Şeriat tabanlı İslami çatıda" birleşmesi için çağrıda bulundular.

BBC haberinde, İslamist muhalif güçlerin Suriye'deki savaşta daha ön plana çıkmaya başladığına ve emirlerinde 10 binlerce savaşçı bulunduğuna inanıldığını yazdı.

BBC ayrıca, Özgür Suriye Ordusu üyeleri ve El Kaide bağlantılı El Nusra cephesi gibi daha radikal İslamist örgütlerin açıklamayı imzalayanlar arasında olduğunu haberinde belirtti. BBC açıklamanın El Kaide'nin bir kolu olan Irak ve Suriye İslami Devleti ile daha ılımlı muhalif güçler arasında, Suriye'nin kuzey ve doğu sınırlarında süren çatışmaların ortasında geldiğini bildirdi.

'Şeriat çatısı altında birleşin'

İnternette Salı günü yayınlanan görüntülü açıklamada 11 İslamist örgüt, muhalefetin liderliğinin merkezi Suriye dışında bulunan ve içerdeki örgütlerle yakından çalışmamış bir organizayondan gelebileceği fikrini reddetti.

BBC haberinde İstanbul merkezli ve Batı tarafından desteklenen Ulusal Koalisyon'nun, Kasım 2012'de kurulduğunu ve 100'den fazla ülke tarafından Suriye muhalefetinin temsilcisi olarak tanındığını belirtti.

Örgütler ortak açıklamalarında, "Bu güçler Suriye'nin, onlarla aynı tecrübeleri ve aynı fedakarlıkları paylaştıkları kişiler tarafından daha meşru şekilde temsil edileceklerine inanıyor. Bu yüzden Ulusal Koalisyon ve Ahmed Tomeh yönetimindeki geçiş hükümetleri Suriye'yi temsil edemez ve tanınmayacaktır" dediler.

Tomeh, Suriye'de muhaliflerin elindeki bölgelerin idare edilmesi için bir yönetim kurmak ve erzak tedariklerinin koordine etmesi için geçen ay geçiş hükümetine atanmıştı.

Açıklamada örgütler ayrıca "Şeriat tabanlı bir İslami çatının altında toplanılması için bütün askeri ve sivil güçlere" çağrıda bulundu. Örgütler, muhalefet üyelerine "bölünmeyi reddetmelerini" ve "Ümmetin çıkarını, grupların çıkarlarının üstüne çıkartmalarını" tavsiye etti.

BBC'nin Beyrut'ta bulunan muhabiri Kevin Connolly açıklamanın, büyüyen iki eğilimi gösterdiğini belirtti.

Connolly, ilk eğilimin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı savaşan koalisyonun içindeki İslamist hareketin yükselen etkisinin olduğunu, diğerinin de Özgür Suriye Ordusu'nun da dahil olduğu bazı grupların "İslamlaştırılması" olduğunu söyledi.

Connoly açıklamanın, politik güç dengesinin Suriye'de savaşan grupların lehine dönmesi için bir girişim olduğunu ve ayrıca El Nusra cephesi gibi cihadçı grupların savaşın merkezinde bulunduğunu gösterdiğini belirterek, "Batılı güçler için garip bir gerçek" yorumunu yaptı.

BBC'nin haberinde yer alan, ortak açıklamada imzası bulunan örgütler şöyle:

El Nusra Cephesi

Ahrar al-Sham

Liwa al-Tawhid

Liwa al-Islam

Suqur al-Sham

Harakat Fajr al-Sham al-Islamiya

Harakat al-Nour al-Islamiya

Kataib Nour al-Din al-Zinki

Liwa al-Ansar

Tajammu Fastaqim Kama Ummirat - Halep

19. Bölük