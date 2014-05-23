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Suriye'de işkencenin yeni fotoğrafları

Anadolu Ajansı’nın yayınladığı fotoğraflarda, Suriye rejiminin aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu tutuklulara işkence yaptığı görülüyor

23 Mayıs 2014 02:13

Suriye rejiminin tutuklu muhaliflere uyguladığı sistematik işkenceyi gösteren yeni fotoğraflara ulaştı. Anadolu Ajansı’nın yayınladığı fotoğraflarda, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu tutukluların, kesici aletlerle uygulanan insanlık dışı muamelelere maruz kaldığı görülüyor 

BM Güvenlik Konseyi'nin, Suriye'deki durumun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sevk edilmesine ilişkin karar tasarısını oylamaya sunmasıyla eş zamanlı olarak ortaya çıkan yeni görüntüler, tutuklulara uygulanan işkencenin korkunç boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. 

Ortaya çıkan 8 yeni fotoğrafta, gözleri yuvalarından çıkarılmış gençler, vücudunda delici ve kesici aletlerle derin darbeler olan çocuk ve yaşlılar, aç bırakılarak ve işkence edilerek öldürülen kadınlar, gözü çıkarılan, kulağı kesilen ve vücudu ikiye ayrılarak beden bütünlüğü bozulan mahkumlara ait görüntüler yer alıyor. 

Fotoğraflarda, işkence sebebiyle hayatını kaybedenler numaralandırılmış şekilde yan yana yatıyor. 

İsviçre öncülüğünde geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) mektup gönderen 58 ülke, Suriye'deki durumun UCM'ye sevkini desteklediklerini duyurmuştu. 
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay da daha önceki açıklamalarında, Suriye'de insan hakları ihlalleri yapıldığına yönelik kuvvetli deliller olduğunu belirterek, bunun sorumlularının yargılanması için BMGK'yı göreve çağırmıştı. 
Bu arada Rusya ve Çin, Suriye'de işlenen savaş suçlarının UCM'ye sevk edilmesi için Fransa tarafından hazırlanan ve BM Güvenlik Konseyi'nde bugün oylanan karar tasarısını, Suriye'de çözüm çabalarına fayda sağlamayacağı gerekçesiyle veto etti. 

Suriye ordusu tarafından işkenceyle ve aç bırakılarak öldürülen rejim muhaliflerinin fotoğrafını çekmekle görevli kod adı "Caesar" olan askeri bir polis, 11 bin kurbana ait 55 bin fotoğrafla Suriye'den kaçmış, Anadolu Ajansı 20 Ocak'ta söz konusu fotoğrafların bir kısmına ulaşmıştı. 

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