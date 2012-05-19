Suriye'de işkence gören Filistinli yazar Kaile: Özgür Filistin için Esed gitmeli

Filistin asıllı yazar Salame Kaile evinde bulunan broşürlerdeki slogan nedeniyle Suriye’de işkence gördüğünü söyledi. Kaile, “Filistin’in özgürlüğü için Esed devrilmeli” dedi.

Suriye yönetimi BM gözlemci heyetinin ülkedeki çalışmalarına rağmen rejim muhaliflerine yönelik baskısını sürdürüyor.

Esed rejimi son olarak Filistin asıllı Marksist aydın ve gazeteci Salame Kaile’yi sınır dışı etti. 31 yıldır Suriye’de yaşayan Kaile, üç hafta tutuklu kaldığı sürece işkenceye maruz kaldığını söyleyerek, vücudundaki dayak izlerini Uluslararası Af Örgütü’ne gösterdi.

Kaile 24 Nisan'da evine baskın düzenlendikten sonra yaka paça, sık sık Suriye’nin JİTEM’i olarak nitelenen Hava Kuvvetleri İstihbaratı’nın bir merkezine götürüldüğünü anlattı. Yaşadıklarını Al Arabiya ile paylaşan Kaile “Evimde buldukları, üzerlerinde El Yasari (solcu) yazan broşürler yüzünden beni çok sert bir şekilde sorguladılar. Broşürleri ben basmamıştım. Onları her şeyden çok öfkelendiren, broşürdeki ‘Filistin’in özgür olması için Suriye rejimi devrilmeli’ sloganıydı. Bu da çok ağır bir şekilde dövülmeme sebep oldu” dedi. Kaile, görevlilerin ilaç almasına dahi izin vermediğini söyledi.

Batı Şeria doğumlu Ürdün vatandaşı Kaile, Suriye solunun en önemli aydınlarından biri. Ortadoğu’da Marksizm ve Arap milliyetçiliği üzerine sayısız kitabı ve makalesi bulunan 57 yaşındaki Kaile, 1991 yılında Komünist Parti üyesi olduğu için dokuz yıl hapis cezasına mahkûm olmuştu.

Bu arada ayaklanmaların başladığı 15 aydan bu yana ilk kez bir muhalif aktivist idama mahkûm edildi. Dera’da insani durumun korkunç olduğunu söylediği Al Jazeera mülakatının ardından tutuklanan Muhammed Abdülmevla El Hariri, “Dış unsurlarla temasta bulunmak ve vatana ihanetle” suçlandı.



Ban: Saldırıları El Kaide yaptı



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ise başkent Şam’da geçen hafta düzenlenen ve 55 kişinin hayatına mal olan intihar saldırılarının arkasında muhakkak El Kaide’nin olduğuna inandığını söyledi. “El Kaide’nin bölgedeki varlığı çok büyük sorunlar yaratıyor” diyen Ban Ki-mun, gözlemcilerin çalışmaların yeterli olmasa da etkisini gösterdiğini belirtti. Bu arada BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Kofi Annan’ın ise önümüzdeki günlerde Suriye’ye giderek Şam yönetimiyle tekrar görüşmeler yapacağı açıklandı.