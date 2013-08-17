'Suriye'de iki MİT elemanı öldürüldü' iddiası

Suriye’de El Kaide bağlantılı İslamcı El Nusra ile savaşan Kürt örgütü El Ekrad’ın komutanı, Halep’teki çatışmalarda iki MİT elemanının öldürüldüğünü iddia etti.

ANF’ye konuşan El Ekrad komutanı Hacı Ahmet, öldürülen MİT’çilerin kimliklerini önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını belirtti.

Hacı Ahmet, “Türk istihbarat elemanlarının Sed Şehab’ta öldürülmesi artık Türkiye’nin bu saldırılardaki rollerinin ne kadar açık olduğunu gösteriyor” dedi.

Uzun zamandır Türkiye’nin, Rojava’da Kürtlere saldıran El Nusra militanlarına destek verdiği yönündeki iddialar basında dillendiriliyor.

Ambulansa saldırdılar

Öte yandan Rojava bölgesindeki Serêkaniyê kenti yakınındaki Tel Halaf alanında çatışmalar sürerken, yaralı taşıyan ambulansa yönelik çetecilerin saldırısı sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Heyva Sor’a (Kürt Kızılayı) ait ambulans Serêkaniyê yolu üzerindeki Esediyê Köyü yakınında saldırıya uğradı.

Heyva Sor tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde saldırı sonucu ambulans sürücüsü Silêman Cemil ve hemşire Xebat Fermê hayatını kaybederken, bir sürücü de yaralandı. Yaralı kişi Qamişlo hastanesine kaldırıldı.





Rasulayn’da çatışma

Bu arada, Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Suriye’nin Rasulayn İlçesi’nde dün sabah saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda yaralanan El Nusra cephesine üye dört kişi, araçlarla 120 kilometre uzaklıktaki Akçakale Sınır Kapısı’na getirildi.

Yaralılar, sınır hattında bekletilen ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi’ne getirildi. Acil serviste tedavisine başlanılan yaralılardan ikisi kurtarılamadı. Diğer iki yaralı ise Şanlıurfa’daki hastanelere sevk edildi.





Rojava’da altı ay içinde seçim var

Suriye’nin kuzeyindeki Kürt bölgesi Rojava’da (Batı Kürdistan), altı ay içinde seçime gidileceği açıklandı.

ANF’ye konuşan Rojava Halk Meclisi Başkanı Yusuf Heci, bölgede Kürtlerin yanı sıra Arapları, Müslümanları ve Hıristiyanları da içine alacak demokratik özerkliğin alt yapısını tamamen bitirdiklerini ifade etti.

Ortaya çıkabilecek her türlü sorun için komiteler oluşturduklarını kaydeden Heci, Rojava’da dili, dini, ırkı ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan herkesin yönetimde yer alacağını ve 6 ay içinde seçimlere gidilerek parlamentonun dünyaya ilan edeceklerini söyledi.