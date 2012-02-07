Suriye'de iç savaş tedirginliği



T24 - Humus ve diğer yerlerde dün yaşanan şiddet eylemlerinde en az 64 kişinin daha öldü. Suriye krizinde “iç savaştan” bahsedilmeye başlandı. ABD Dışişleri Bakanı Clinton, “Suriyeliler savunmaya geçerse gaddar bir iç savaş çıkabilir” dedi.





Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “İç savaşta taraf tutmayız” diye konuştu. Arap Birliği, “Suriye iç savaşa kayıyor” ifadesini kullandı. Suriyeli muhalifler ise Yüksek Devrim Konseyi adı altında yeni bir örgütlenmeye gitti.



Arap Birliği, Türkiye, ABD ve AB tarafından desteklenen Suriye tasarısını Çin ile birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) veto eden Rusya’nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Şam’da kritik temaslarına başlıyor. Lavrov’un ziyaretini analiz eden Reuters’e konuşan uzmanlar, Moskova’nın Şam rejimini “kontrollü biçimde yıkmayı” tasarladığını savundu. Buna göre Rusya, bir askeri üssü bulunan Suriye’de, Beşar Esad’ın yer almadığı, fakat Esad hanedanına sadık isimlerin iktidarda kaldığı yeni rejime geçiş için çalışacak. Esad’ın direnmesi durumuna “iç savaşın” kaçınılmaz olacağı yorumları yapılıyor.





'Temas grubu' kuruluyor



Lavrov, veto gerekçelerini açıklarken “BMGK bir iç savaşta taraf tutamaz” dedi. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el Arabi de askeri operasyonların tırmandığına dikkat çekerek, “Durum bir iç savaşa doğru kaymayı işaret ediyor” diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise uluslararası adımlar yeni bir yol sunmazsa Suriyelilerin hükümete karşı kendilerini savunmaya başlayacağını, bunun da “gaddarca bir iç savaş” olasılığını artırdığını belirtti.



Dün bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya harekatı öncesinde kurulana benzer bir “temas grubu” için düğmeye bastılar. Rus ve Çin vetosuna rağmen Şam üstünde baskıyı artırmanın yolları aranıyor. Clinton geriye kalan 13 BMGK üyesiyle yeni adımlar için harekete geçti. Reuters’ın yorumuna göre bu amaçla, Sarkozy’nin kurulmasını önerdiği “Suriye’nin Dostları” ülkeler grubu hayata geçebilir. Clinton, “bölgesel ve ulusal yaptırımlarla Esad rejiminin mali kaynaklarını ve savaş makinesinin çalışmasını sağlayan silah sevkiyatlarını durduracaklarını” vurguladı.





ABD, Şam Elçiliği’ni kapattı



ABD Suriye’nin başkenti Şam’daki Büyükelçiliğini süresiz olarak kapattı. ABD Başkanı Barack Obama ise dün NBC’nin sorularını yanıtlarken, “Bu krizi askeri müdahaleye başvurmaksızın çözmeye çalışmanın bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bence bu mümkün” dedi. İngiltere de Suriye’deki büyükelçisini geri çağırdı. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Suriye’deki şiddet olaylarının tırmanması nedeniyle elçinin istişarelerde bulunmak amacıyla geri çağrıldığını bildirdi.







