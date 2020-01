Suriye'de hayal kırıklığına uğrayan isyancılar Esad'ın 'affına' sığınıyor

Çeviri: Kerem Cihan Uluç

Suriye'deki "devrimin" İslamcı militanların ülkeye sızmasıyla çarpıtılmasından bıkan ve iki yıllık çatışmanın ardından, savaşın kaybedildiği hissine kapılan çok sayıda muhalifin, Beşşar Esad rejiminin sunduğu aftan yararlanmak için başvurduğu bildirildi.



Bunun yanı sıra, Suriye ordusunun, muhalif Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki bölgelere yoğun saldırıları nedeniyle, geri dönen isyancıların ailelerinin de yeniden, Esad hükümetinin kontrolünde olan, daha emniyetli görünen bölgelere göç ettiği belirtildi.



Bu göç dalgası, Esad rejimine ve ülkede yeni kurulan Uzlaştırma Bakanlığı'na duyulan güveni göstermekte...



Uzlaştırma Bakanı Ali Hayder yaptığı konuşmada şunları kaydetti; "Mesajımız açıktır. Gerçekten Suriye'nin geleceğini muhafaza etmek istiyorsanız, silahları bırakın ve bu işi en doğru yolla, diyalog yoluyla yapın."



Suriyeli muhalif kaynaklar, çıkarılan aftan haberdar olduklarını ve aralarından bazılarının bu haktan yararlanmak için ayrıldığını bildiklerini söyledi. Ancak bu kaynaklara göre, Esad'ın ilan ettiği aftan yararlanmak isteyenler azınlıkta...

Eski bir Özgür Suriye Ordusu mensubu Muhammed şöyle konuştu: "Önceden devrim için savaşıyordum, ama artık bu savaşa başlama nedenimizi kaybettiğimizi düşünüyorum. Benim köyüm artık aşırı İslamcıların elinde. Ailem, köyümüz emniyetli olmadığı için devlet kontrolündeki bölgeye göçtü. Esad korkunç ama alternatifi daha da berbat."



Humuslu bir isyancı Ziyad Cebal, bölgede çatışmaların durduğunu ve taraflar arasında anlaşmaya gidildiğini belirtti. Cebal şöyle konuştu; "Eylemlere ilk katıldığımızda amacımız daha çok özgürlük ve haktı. Cihatçıların gücünü ve zulmünü gördükten sonra hükümetle bir anlamaşmaya vardık."



Suriye Uzlaştırma Bakanı Ali Hayder Salı günü 180 muhalifin devletin polis güçlerine katıldığını belirtti.



Bu iddiayı doğrulak mümkün değil, ancak The Daily Telegraph gazetesinin temsilcileri, başkent Şam'daki Uzlaştırma Bakanlığı'nı ziyaret ettikleri sırada ofisin, muhalefete katılan yakınlarının evlerine dönmesini isteyen ailelerle dolu olduğunu kaydetti.



Kendini sadece Ahmet olarak tanıtan bir hükümet sözcüsü, Özgür Suriye Ordusu'nun bir komutan ve on muhalifin geri döneceğini belirtti.



"Üç aydır bu ihtimal üzerine aramızda tartışıyorduk" diyen Ahmet, bu sürecin bir test olduğunu ve komutanın sürecin ilerlemesi halinde 50 muhalifin daha aftan yararlanmak için başvuracağını söylediğini ifade etti.



Affın güven vermesi açısından, müzakerecinin öncelikle muhaliflerin bulunduğu bölgelere gitmesi gerektiğini söyleyen Ahmet,"Ümidimiz muhalif komutanın, askerlerine ateşkes emri vermiş olması" diye konuştu. Ahmet, daha sonra aftan yararlanmak isteyenlere Suriye askerî noktalarından geçmek için gerekli belgelerin sağlanacağını, güvenli bir yere götürüldükten sonra isimlerinin arananlar listesinden çıkartılacağını ifade etti.



The Telegraph gazetesi muhabirleri geçen ay Esad güçlerinin El-Kuseyr şehrini ele geçirmesinden önce, Lübnan sınırında bazı Suriyeli ordu mensuplarının Özgür Suriye Ordusu'ndan ayrılmak isteyen bazı arabulucularla görüştüklerini belirtmişti.



Arabulucu olduğu belirtilen Ali Fayez Uvad, muhaliflerin ailelerinden birçok telefon geldiğini söyledi. Uvad, "Bu anneler artık çocuklarının eve dönmesi için son şansları olduğunu biliyorlar. Eğer bu fırsatı kaçırır, silah bırakmazlarsa öleceklerini biliyorlar çünkü savaşın kaybedildiğinin farkındalar" diye konuştu.