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Dünya

Suriye'de güvenlik birimlerine çifte bombalı saldırı

Suriye devlet televizyonu başkent Şam'daki güvenlik kurumları binalarının bulunduğu bir bölgede

23 Aralık 2011 02:00

T24 - Suriye devlet televizyonu başkent Şam'daki güvenlik kurumları binalarının bulunduğu bir bölgede düzenlenen iki intihar saldırısında askerler ile çok sayıda sivilin öldüğünü duyurdu.



Televizyon, ilk incelemelere göre saldırıların El Kaide militanları tarafından düzenlenmiş olabileceğini de duyuruyor.

Haberlere göle ölen ve yaralılar arasında siviller de bulunuyor. Görüntülerde kurtarma ekiplerinin enkaz arasından ölü ve yaralıları çıkardıkları görülüyor.  Muhalif eylemciler ise saldırıyı hükümetin Arap Birliği gözlemcilerini etkilemek için düzenlediğini öne sürüyor.

BBC'ye bilgi veren görgü tanıkları bombalı saldırıyla birlikte merkezdeki Malki bölgesinde silah sesleri de duyulduğunu söylüyor.

Birleşmiş Milletler Suriye'de Cumhurbaşkanı Beşar Esad karşıtı gösterilerin başladığı Mart ayından bu yana beş binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini tahmin ediyor. Ölenlerin çoğunluğunun sivil olduğu ancak ölenler arasında silahlı militanların da olduğu belirtiliyor.

Arap Birliği gözlemcileri, Birleşmiş Milletler'in girişine izin verilmeyen Suriye'de, hükümetin ülkede şiddetin durdurulması için varılan uzlaşmaya riayet edip etmediğini inceliyor.

BBC'nin Beyrut'taki Orta Doğu muhabiri Jim Muir patlamaların Suriye hükümetinin silahlı gruplarla mücadele ettiği iddiasına güç kazandırdığını söylüyor.


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