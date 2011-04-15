-SURİYE'DE GÖSTERİLER SÜRÜYOR ŞAM(A.A) - 15.04.2011 - Suriye'nin çeşitli kentlerinde, cuma namazının ardından gösteriler yapıldı. Lazkiye, Humus ve Muademiye'de göstericilerle güvenlik güçleri arasında gerginlik olduğu, ancak olaylarda can kaybı meydana gelmediği bildirildi. Humus kentinde, "barışçı bir şekilde bir süre devam eden gösteride, güvenlik güçleri ve protestocular arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı arbede çıktığı" belirtiliyor. Kent sakinlerinden Necati Tayyar, El Cezire televizyonuna yaptığı canlı bağlantıda, "Humus'taki gösterilerde halkın öncelikli talepleri yinelendi. Camilerden çıkıldıktan sonra barışçı bir gösteri yapılmaya başlandı" dedi. Tayyar, güvenlik güçlerinin, bir süre sonra göstericilere sert davranmaya başladığını söyledi. Arap İnsan Hakları Örgütü Başkanı Mahmut Meri de "Muademiye ve Lazkiye'de halka ateş açıldığını ve yaralılar olduğunu" kaydetti. Bu arada AA'ya bilgi veren görgü tanıkları, başkent Şam'a 13 kilometre mesafede bulunan "Duma'da sokakların tenha ve gergin bir havanın hakim olduğunu" aktardı. Dera kentinde de binlerce kişinin katıldığı bir gösteri yapıldığını ve olaysız geçtiği belirtildi. Ayrıca görgü tanıkları, kentte olaylar başladığı zaman sevk edilen askeri birliğin kent merkezinden çekilmeye ve kentin girişinde kurulan kontrol noktalarının kaldırılmaya başlandığını bildirdi. Cuma namazının ardından başkent Şam, Lazkiye, Humus, Deir Ez Zor, Haseke ve Dera kentleri ile Şam yakınındaki Zabadani ve Duma, ülkenin kuzeyindeki Kamışlı ve Tartus'a bağlı Banyas ilçesinde protesto gösterileri yapılmıştı. -GÖRGÜ TANIKLARI: GÖSTERİCİLERE GÖZ YAŞARTICI GAZ ATILDI- Suriye güvenlik güçlerinin başkent Şam'a doğru yürüyen binlerce protestocuya göz yaşartıcı gaz sıktığı bildirildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Şam'ın dış kesimlerindeki Duma'dan kent merkezine doğru barışçıl bir şekilde yürüyen on binlerce kişi, güvenlik güçlerince durdurulmak istendi. Güvenlik güçlerinin göstericileri durdurmak için gaz sıktığı ve bazılarını dövdüğü belirtildi. Bugün çeşitli şehirlerde "özgürlük" sloganlarıyla toplanan göstericiler, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın verdiği sınırlı tavizleri kabul etmeyerek daha fazla reform istediler.