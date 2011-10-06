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Dünya

Suriye'de gösteriler: 13 Ölü ŞAM (A.A)

06 Ekim 2011 04:48

-Suriye'de gösteriler: 13 Ölü ŞAM (A.A) - 06.10.2011 - Suriye'nin değişik kentlerinde düzenlenen gösteri ve operasyonlarda 13 kişinin öldüğü bildirildi. Suriye İnsan Hakları Örgütü, ülkenin değişik kentlerinde düzenlenen gösteri ve operasyonlarda, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 13 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. Ülkenin kuzeyindeki İdlib, orta kesimlerindeki Hama ve Humus kentlerinde, Rusya ve Çin'in BM'de veto kararına karşıtı protesto gösterilerin düzenlendiği kaydedildi.

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