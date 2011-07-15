-SURİYE'DE GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇILDI: 8 ÖLÜ BEYRUT (A.A) - 15.07.2011 - Suriye'de hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. Suriyeli insan hakları eylemcileri ve görgü tanıkları, bugün ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerin açtığı ateşte, başkent Şam'da 3, kuzeybatıdaki İdlib'de 3 ve güneydeki Dera kentinde aynı aileden 2 kişinin öldüğünü söylediler. Bugünkü gösterilerde ölenlerin sayısı, Suriye Yerel Koordinasyon Komiteleri tarafından da doğrulandı.