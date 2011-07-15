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Dünya

SURİYE'DE GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇILDI: 8 ÖLÜ BEYRUT (A.A)

15 Temmuz 2011 18:59

-SURİYE'DE GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇILDI: 8 ÖLÜ BEYRUT (A.A) - 15.07.2011 - Suriye'de hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. Suriyeli insan hakları eylemcileri ve görgü tanıkları, bugün ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerin açtığı ateşte, başkent Şam'da 3, kuzeybatıdaki İdlib'de 3 ve güneydeki Dera kentinde aynı aileden 2 kişinin öldüğünü söylediler. Bugünkü gösterilerde ölenlerin sayısı, Suriye Yerel Koordinasyon Komiteleri tarafından da doğrulandı.

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