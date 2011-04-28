-SURİYE'DE GİZLİ NÜKLEER REAKTÖR PARİS (A.A) - 28.04.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiye Amano, Suriye'de İsrail uçakları tarafından beş sene önce vurulan hedefin, gizlice inşa edilmiş bir nükleer reaktör olduğunu bildirdi. UAEK Başkanı Amano, Paris'te yaptığı basın toplantısında, Associated Press muhabirinin sorusu üzerine, "İsrail tarafından tahrip edilen tesis inşa halindeki bir nükleer reaktördü" dedi. UAEK'in daha önceki açıklamalarında tesisin bir nükleer santral olabileceği ima edilmişti. Kurumun daha önce bu konuda kullandığı dil daha ihtiyatlıydı. Amano, Şubat ayındaki bir raporda, bombalanan yerin özelliklerinin "nükleer reaktör tesislerindekine benzerlik gösterdiğini" söylemekle yetinmişti. İsrail, tesisi bombaladığını hiçbir zaman açıkça kabul etmedi.