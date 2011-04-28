T24 LogoT24 Logo
Dünya

SURİYE'DE GİZLİ NÜKLEER REAKTÖR PARİS (A.A)

28 Nisan 2011 22:31

-SURİYE'DE GİZLİ NÜKLEER REAKTÖR PARİS (A.A) - 28.04.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiye Amano, Suriye'de İsrail uçakları tarafından beş sene önce vurulan hedefin, gizlice inşa edilmiş bir nükleer reaktör olduğunu bildirdi. UAEK Başkanı Amano, Paris'te yaptığı basın toplantısında, Associated Press muhabirinin sorusu üzerine, "İsrail tarafından tahrip edilen tesis inşa halindeki bir nükleer reaktördü" dedi. UAEK'in daha önceki açıklamalarında tesisin bir nükleer santral olabileceği ima edilmişti. Kurumun daha önce bu konuda kullandığı dil daha ihtiyatlıydı. Amano, Şubat ayındaki bir raporda, bombalanan yerin özelliklerinin "nükleer reaktör tesislerindekine benzerlik gösterdiğini" söylemekle yetinmişti. İsrail, tesisi bombaladığını hiçbir zaman açıkça kabul etmedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24