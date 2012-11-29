Suriye'de geçiş hükümeti ertelendi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) genel kurulunda, ''Uluslararası toplumda SMDK tümüyle tanınıncaya kadar geçiş hükümetinin kuruluşunun ertelenmesi'' kararı alındı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de, yürütme komitesi ile geçiş hükümetinin kurulması, yurtiçi ve yurtdışındaki Suriyeli savaş mağdurlarına yardım konularının tartışılması amacıyla düzenlenen koalisyonun genel kurulunun ikinci gününde, geçiş hükümetinin ilanının ertelenmesine karar verildi.

SMDK'nın en büyük ortağı Suriye Ulusal Konseyi'nin (SUK) başkanı George Sabra, geçiş hükümeti kurmak için uluslararası toplum tarafından tamamen tanınmanın önemine işaret ederek, ''Tanınmadan önce geçiş hükümeti kurmayacağız'' dedi.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen Suriye muhalefeti toplantısında, geçiş hükümeti kurulması önerisi kabul görmüştü.