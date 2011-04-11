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Dünya

SURİYE'DE GARİP OLAY ŞAM(A.A)

11 Nisan 2011 00:54

-SURİYE'DE GARİP OLAY ŞAM(A.A) - 10.04.2011 - Suriye'nin başkenti Şam'da başörtülü üniversite öğrencilerinin türbanlarını çıkarmaya çalışan bir kişi yakalandı. Ülke medyasında yer alan bu ilginç olayın ardından Suriye Devlet Televizyonu, yakalanan ve adının Nizar olduğu belirtilen kişinin açıklamalarını yayınladı.  Nizar adlı kişi, televizyonda yayınlanan açıklamasında, "Kalp hastası olduğunu, bazı kişilerin kendisine ameliyat masraflarını karşılama sözü verdiğini, bunun üzerine kent merkezindeki Şam Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde bulunan bir kırtasiye dükkanına girerek başörtülü öğrencilerin türbanlarını çektiğini" söyledi. Aynı kişi, "Kırtasiyedeki olayın başka biri tarafından da aynı anda cep telefonu ile görüntülendiği" bilgisini verdi. Olayın meydana geldiği kırtasiye dükkanının sahibi ise "Nizar adlı kişiyi kız öğrencilerin türbanlarını çektikten sonra kırtasiyeden çıkmaya çalışırken yakaladıklarını ve polise teslim ettiklerini" söyledi.  Nizar adlı kişinin Humus kentinde Alevilerin yoğunlukta yaşadığı bir bölgeye kayıtlı olduğuna dikkati çeken kırtasiye dükkanının sahibi, "Olayın Alevi ve Sünniler arasında mezhepsel çatışma yaratmaya çalışanlar tarafından tezgahlandığını" savundu.

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