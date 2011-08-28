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Dünya

Suriye'de firari askerlerle çatışma AMMAN (A.A) 

28 Ağustos 2011 16:28

-Suriye'de firari askerlerle çatışma AMMAN (A.A) - 28.08.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı güçlerle yönetim karşıtı protestolar düzenleyenlere ateş açmayı reddeden askerler arasında çatışma çıktığı bildirildi. Bir görgü tanığı Reuters'a yaptığı açıklamada, çatışmaların dün gece başkent Şam'ın kuzeydoğusundaki El Guta mahallesinin yakınında çıktığını belirtti. Aynı tanık, Harasta mahallesi yakınında Esad'a bağlı güçlerin, başkentin merkezine yürümeye çalışanlara ateş açmasının ardından onlarca askerin, çiftliklerin ve meyve bahçelerinin olduğu El Guta bölgesine kaçtığını söyledi. Ordunun bu askerlere ağır silahlarla ateş açtığı, onların da hafif silahlarla karşılık verdiği kaydedildi. Suriyeli yetkililer, ordudan firarların olduğu yolundaki haberleri yalanlıyordu.

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