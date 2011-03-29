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Dünya

SURİYE'DE ESAD'A DESTEK GÖSTERİLERİ ŞAM (A.A)

29 Mart 2011 20:32

-SURİYE'DE ESAD'A DESTEK GÖSTERİLERİ  ŞAM (A.A) - 29.03.2011 - Suriye'nin başkenti Şam başta olmak üzere birçok kentte milyonlarca kişi sokaklara döküldü.  Gösterilerde birlik ve Devlet Başkanı Beşşar Esad'a destek mesajları öne çıkarken, bazı yabancı devlet başkanları ve uluslararası medya kuruluşları protesto edildi. Başkent Şam'da sabahın ilk saatlerinden itibaren kentin en büyük meydanlarından Merkez Bankası önünde toplanmaya başlayan yüzbinlerce Suriyeli, caddeleri doldurdu. Yoğunluk nedeniyle meydana giremeyen Suriyeliler ana caddelerde gösteri yaptılar. Renkli görüntülerin yaşandığı gösterilere aralarında doktorlar, yargı mensupları, ünlü sanatçılar, meslek birlikleri temsilcilerinin de olduğu toplumun her kesiminden ve her yaştan kişi katıldı. Suriye'de yaşayan Hristiyan ve Müslüman dinadamları ile, her iki dinin farklı mezheplerinin önde gelen isimleri de gösterilerde yer alarak 'birlik' mesajı verdi. Halkın Suriye bayrağı, Beşşar Esad resimleri ve pankartlarla katıldıkları gösterilerde, "Bizim için üç şey var: Allah, Suriye, Beşşar", "21 milyon Beşşar var", "Hepimiz Beşşarız" gibi sloganlar atıldı. ABD Başkanı Barack Obama, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile Suudi ailesinin önde gelen isimlerinden Bender Bin Sultan ile İsrail aleyhinde  sloganlar atan Suriyelilerin tepkisinden BBC, El Arabiya ve El Cezire gibi yabancı basın kuruluşları da nasibini aldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteriler, Suriye devlet televizyonu tarafından canlı yayımlandı.

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