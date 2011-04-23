Suriye'de en az 100 Esad muhalifi öldürüldü

T24 - Suriye 'kanlı cuma'nın ardından bugünü de gergin geçirdi. Olaylarda ölenler için gerçekleştirilen cenaze törenlerinde yine kan döküldü.







Güneydeki İzra kentinde bugün yapılan cenaze törenlerinde tansiyon yeniden yükseldi.

Güvenlik güçlerinin cenaze törenine katılan muhaliflere açtığı ateş sonucunda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye'de dün hem İsa’nın çarmıha gerildiği gün hem de Müslümanların kutsal günü olması sebebiyle "Hayırlı Cuma" olarak adlandırılan gösterilerde muhaliflere ateş açılmış ve ülke Devlet Başkanı Beşar Esad’ın 48 yıllık olağanüstü hali kaldırmasından bir gün sonra yine karışmıştı.

Öte yandan Suriye'deki insan hakları savunucuları, güvenlik güçlerinin dünkü müdahalelerinde ölenlerin sayısının da 100'den fazla olduğunun belirlendiğini söyledi.



Obama'dan Esad'a İran suçlaması

Bu arada ABD Başkanı Barack Obama, dünkü olayların ardından yaptığı açıklamada, Suriye yönetimine, göstericilere karşı şiddet kullanımına "hemen son verme" çağrısında bulundu ve Esad'ı "halkına baskı uygulamak için İran'ın yardımını almaya çalışmakla" suçladı.

Obama, Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak sert ifadelere yer verdiği yazılı açıklamasında, "ABD, Suriye yönetiminin göstericilere karşı güç kullanımını mümkün olan en güçlü ifadelerle kınamaktadır. Protestoları bastırmaya yönelik acımasızca şiddet kullanımına şimdi son verilmelidir" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "Protestoculara karşı şiddetin bugün de devam etmesinin, Suriye yönetiminin olağanüstü hal yasasının kaldırılması ve barışçı gösterilere izin verilmesi yönündeki adımlarının ciddi olmadığını gösterdiğini" belirtti.





