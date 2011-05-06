-SURİYE'DE CUMA ÖNLEMLERİ BEYRUT (A.A) - 06.05.2011 - Suriye'de bugün yapılması planlanan gösteriler öncesinde güvenlik güçlerinin ülke çapında sıkı tedbirler aldığı bildiriliyor. Arap dünyasında esas büyük gösterilerin yapıldığı cuma gününü "isyan günü" olarak adlandıran Suriyeli eylemciler, büyük bir gösteri yapmaya hazırlanırken, güvenlik güçlerinin kontrol noktaları oluşturduklarını ve bazı bölgeleri kapattıklarını söylediler. İnsan hakları gruplarına göre isyanın Mart'ta başlamasından beri 565'ten fazla siville 100 kadar asker hayatını kaybetti.