-Suriye'de Cuma gösterileri: 7 ölü ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Suriyeli muhalif aktivistler, Cuma namazı sonrasında düzenlenen yönetim karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucunda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Aktivistler, bugün Cuma namazı sonrasında, başkent Şam'ın bazı banliyöleri başta olmak üzere, İdlib, Kamışlı, Humus, Deyr Ez zor ve Dera kentlerinde yönetim karşıtı protesto gösterilerinin düzenlendiğini ve bu gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale etmesi ve ateş açması sonucunda 7 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti. Muhalif aktivistler, bazı bölgelerde camilerin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığını, Deyr Ez Zor kentinde göstericilerin üzerine göz yaşartıcı gaz sıkıldığını ifade etti. Suriyeli muhalif aktivistler, bugüne "Devrim tutukluları Cuması" adını verdiler.