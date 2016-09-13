Suriye'de 'çatışmasızlık' başladı

Suriye'de hava saldırılarıyla geçen ve yaklaşık 100 kişinin öldüğü kanlı hafta sonunun ardından bu akşamdan itibaren çatışmasızlık döneminin başladığı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı çatışmasızlığın tam olarak TSİ ile 19.00'da başladığı bildirdi.

Çatışmasızlığın yedi gün kesintisiz sürmesi durumunda ABD ile Rusya cihatçı militanlara karşı koordineli hava saldırıları düzenleyecek.

Suriye devlet medyası Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Cuma günü Cenevre'de, ABD ve Rusya heyetleri arasında aylar süren müzakerelerden sonra varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de bunun Suriye'de barış için son şans olabileceğini kaydetti.

Özgür Suriye Ordusu, ABD yönetimine yolladığı yazılı açıklama ile çatışmasızlık anlaşmasına uyacağını bildirdi ancak bunun hükümeti yarayabileceği konusundaki endişelerini dile getirdi.

Bir başka isyancı grup Ahrar üş Şam ise anlaşmaya olumsuz tepki verdi.

Örgütün ikinci adamı Ali el Ömer videoya çekilmiş açıklamasında "6 yıldır acı çeken ve savaş vermiş bir halk yarım çözümleri kabul edemez" dedi.

Fakat açıkça anlaşmayı tanımadıklarını da söylemedi.

Devlet Başkanı Beşar Esad ise çatışmasızlığın yürürlüğe girmesine bir kaç saat kala Suriye devletinin hala "teröristlerin elindeki bütün toprakları almaya ve yeniden inşa etmeye kararlı olduğunu" söyledi.

Suriye hükümetine karşı savaşta ittifaklar kuran gruplar arasında ABD tarafından desteklenenlerden El Kaide bağlantılı olanlara kadar bir çok fraksiyon var.

Anlaşma ABD destekli gruplara, kendilerini diğerlerinden koparma çağrısı yapıyor.

BBC'nin Orta Doğu editörü Jeremy Bowen "Bazıları aynı siperleri aynı komuta odalarını paylaşan bu örgütler bunu yapmaya çok istekli olmayacaklardır" diyor.

Bu yüzden kağıt üzerinde yapılan anlaşmanın karmaşık Suriye gerçeğine çarptığında çatlayabileceğine işaret ediyor.

Çatışmasızlığın yürürlüğe girmesi öncesinde Suriye hükümeti isyancıların elindeki alanlara yönelik yoğun hava saldırıları yürütmüş ve çeşitli kaynaklara göre yaklaşık 100 kişi ölmüştü.

İsyancı gruplar Rus uçaklarının da İdlib ve Halep bölgelerinde bombardıman yaptığını söylemişlerdi.

Plan Suriye hükümet güçlerinin muhaliflerinin elindeki bölgelere saldırmamasını da içeriyor.

Rusya ve ABD plana göre IŞİD ve Cebhet ül Şam ya da eski adıyla Nusra gibi cihatçı gruplarla mücadele amacıyla ortak bir komuta merkezi oluşturacaklar.