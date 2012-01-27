-Suriye'de çatışmalar başkent Şam'a da sıçradı İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - Suriye'de muhalif güçler ile Esad güçleri arasındaki çatışmalar başkent Şam'a da sıçradı. Dünden bu yana şiddetli çatışmaların sürdüğü Şam'da, Mahir Esad'a bağlı Cumhuriyet muhafızlarının bu sabah kentin Hamidiye bölgesine girdikleri bildirildi. AA muhabirine konuşan Suriye Ulusal Konseyi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Halit Hoca, Beşşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'a bağlı Cumhuriyet muhafızlarının başkent Şam'ın Hamidiye bölgesine girdiklerini bildirdi. Muhalefet kaynakları, Şam'da, dünden bu yana muhalif güçlerle güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirmişti. Halit Hoca, Suriye güvenlik güçlerinin 3 gündür geniş çaplı operasyonlar düzenlediklerini, Hama ve Humus kentlerinde bugün 30 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Hoca, Suriye güvenlik güçlerinin Humus'ta dün düzenledikleri saldırıda 3 binanın çöktüğünü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin öldüğünü kaydetti.